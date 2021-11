Геймдизайнер Джош Сойєр виконав кавер на пісню з фільму "Охоронець".

Деякі розробники намагаються підтримувати тісний контакт зі своєю фанатською аудиторією. Один з них — директор з дизайну в Obsidian Entertainment Джош Сойєр. На початку року він пообіцяв заспівати гравцеві, який пройде неймовірно складне випробування в Pillars of Eternity II: Deadfire. Такий умілець знайшовся через місяць, а днями свою частину угоди виконав і керівник. Джош Сойєр записав кавер на пісню "I Will Always Love You", яка увійшла в саундтрек до фільму "Охоронець".

У травні 2019 року Obsidian Entertainment випустила оновлення для Pillars of Eternity II. Воно містило вкрай складне випробування, в якому ентузіастам пропонувалося пройти гру на максимальному рівні складності, без команди і з одним слотом для збереження. Після смерті весь прогрес видалявся, як в "рогаликах".

Obsidian пообіцяла гідну нагороду за виконання важкого завдання. Студія заявила, що увічнить імена перших 12 умільців, які подолають випробування. Однак до лютого поточного року лише 11 геймерам вдалося завершити гру з настільки важкими умовами. Тоді Джош Сойєр вирішив посилити мотивацію користувачів.

Подальші дії директора з дизайну

Керівник встановив для дванадцятої людини додаткову вимогу: не створювати персонажа з підкласами священик-скаен і маг крові.

В якості другої нагороди Джош Сойєр призначив кавер на "I Will Always Love You" у власному виконанні.

Дванадцятим умільцем став Ріккардо Pale Shelter Новелло. Про нього згадується в ролику вище.

Автор: Назар Степорук