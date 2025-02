Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 13 лютого.

Магазин Epic Games Store оновив свою щотижневу роздачу безплатних ігор. Цього разу геймерам віддають одразу два проекти: глобальну 4X-стратегію та сюжетну адвенчуру з дослідженням підводного світу,

Перший проект із роздачі –Humankind. Це непогана альтернатива Civilization, у якій належить пройти весь шлях людства від стародавніх віків до польоту до зірок. Гра змогла змінити знайому концепцію і додати в неї власні ідеї.

Також у магазині роздають Beyond Blue – підводну пригоду а-ля ABZÛ з гарним візуалом і анімацією морських мешканців, яку створювали разом з океанологами та авторами документального серіалу "Блакитна планета II". У Steam гра отримала 87% позитивних відгуків.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 13 лютого. Тоді безкоштовно віддаватимуть симулятор менеджменту F1 Manager 2024 і набір із безкоштовною легендою Лобой для Apex Legends.

Тим часом "Цивілізація 7" отримує змішані відгуки від ігрових критиків і негативні відгуки в Steam. Багато хто з користувачів зазначає, що Civilization VII відчувається як альфа-версія, випущена поспіхом. Особливо гострої критики зазнав цінник у $70 (3000 грн в українському Steam).

За кількістю ігор цей лютий нагадує найбільш насичені осінні місяці. Вчора вийшла довгоочікувана Kingdom Come: Deliverance II, на підході Monster Hunter Wilds, Avowed і Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

