Blizzard випадково залишила в Diablo 4 зброю, яка завдає 9 квінтильйонів шкоди

Цей предмет призначався для розробників, але чомусь залишився в робочому білді.

Blizzard випустила екстрений хотфікс для Diablo 4, заблокувавши Ichorous Salvation, рукавички, що давали змогу гравцям наносити шкоду, яку комп'ютер уже ледве може порахувати.

Рукавички були позначені як [PH], тобто були заглушкою, призначеною розробникам для внутрішнього тестування. Однак якось вони потрапили у фінальну збірку гри. Їхній ефект нескінченно посилював шкоду від вогню під час використання оглушливих гранат, що в поєднанні з сезонними механіками давало змогу генерувати десятки гранат за секунду та наносити шкоду, яка багаторазово перевищувала балансні рамки.

Гравець під ніком Alaimo першим показав використання цього предмета. Згодом інший користувач Sanctuary опублікував скріншот, на якому було видно шкоду з цими рукавичками: 9 223 372 036 854 775 808, або 9 квінтильйонів. Це максимальне ціле число, яке може відобразити 64-розрядний комп'ютер, далі він просто скине значення на 0.

Із цим предметом гравцям вдалося пройти найскладніше підземелля - The Pit, складність якого було значно збільшено у восьмому сезоні. Це викликало занепокоєння в спільноті та привернуло увагу розробників.

Після виявлення бага Blizzard відключила ефект рукавичок. Вони залишилися в інвентарях гравців, але тепер відображаються з позначкою "this item has been blocklisted" і не мають жодного впливу на геймплей.

