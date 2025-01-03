Перші прев'ю сиквела з'являться за 4 тижні до релізу.

Одна з найочікуваніших RPG у дусі середньовічної Європи, Kingdom Come: Deliverance 2, наближається до релізу, а отже, і до рецензій від оглядачів, і в її творців з Warhorse Studios зараз настає період бурхливих хвилювань.

Про це повідомив PR-менеджер студії Тобіас Штольц-Цвіллінг, опублікувавши в себе в соцмережах новину про те, що перші копії гри для рецензентів будуть розіслані вже в найближчі кілька днів. За словами Штольц-Цвіллінга, надсилання ключів за місяць до виходу - вкрай нервовий момент для всієї команди, яка працювала над сиквелом шість років поспіль:

"Відтепер усе буде в руках Богів Оглядів (будь ласка, будьте ласкаві). Не буду брехати... Я нервую, але також схвильований просто жесть. 6 років роботи залишають гніздо."

Втім, фанати можуть вдихнути трохи вільніше: не так давно гру перенесли з початкової дати релізу, тепер її випуск призначено на 4 лютого, тобто навіть трохи раніше, ніж планувалося. Деякі журналісти, судячи зі слів Штольц-Цвіллінга, вже днями зможуть поділитися першими враженнями.

Відео дня

Варто нагадати, що оригінальна Kingdom Come: Deliverance вийшла майже сім років тому і запам'яталася багатьом завдяки своїй історичній достовірності та вивіреним бойовим механікам. У продовженні Warhorse Studios обіцяють помножити все на два і зробити геймплей ще більш реалістичним і насиченим.

Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 призначено на 4 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали про основні види броні в Kingdom Come: Deliverance 2, які захистять гравця в лицарській пригоді.

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