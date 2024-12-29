Творці Kingdom Come: Deliverance 2 продовжують ділитися подробицями про різні аспекти гри. Цього разу в центрі уваги опинилися обладунки, які представлені в трьох категоріях:
- Кольчуга - захист шиї забезпечується кольчужним капюшоном. Броня ефективна проти рубаючих ударів, але слабкіша проти колючих.
- Бригантина - міцна броня, що поєднує захист і рухливість. Шолом захищає, але значно обмежує огляд.
- Пластинчастіобладунки - забезпечують високий рівень захисту. Розробники з гумором зазначили, що в коліно стріла не влучить, що стало відсиланням до знаменитої фрази зі Skyrim.
Подробиці про деякі елементи броні:
- Кольчужний капюшон - захищає шию від лез. Кольчуга добре справляється з рубаючими ударами.
- Бригантина - поєднання міцності та мобільності. Італійська майстерність втілилася в її створенні.
- Пластинчасті наручі - не забудьте зняти їх перед тим, як почухаєтеся.
- Пов'язки на стегнах - додають рухливості та захисту, забезпечуючи свободу руху.
Розробники також показали, як обладунки будуть взаємодіяти з ігровим процесом, і представили геймплей боїв з використанням різних видів броні.
Реліз Kingdom Come: Deliverance заплановано на 4 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Нагадаємо, що спочатку гра мала вийти 11 лютого, але її перенесли на тиждень раніше.