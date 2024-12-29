Загалом у грі буде 3 основні види обладунків.

Творці Kingdom Come: Deliverance 2 продовжують ділитися подробицями про різні аспекти гри. Цього разу в центрі уваги опинилися обладунки, які представлені в трьох категоріях:

Кольчуга - захист шиї забезпечується кольчужним капюшоном. Броня ефективна проти рубаючих ударів, але слабкіша проти колючих.

Бригантина - міцна броня, що поєднує захист і рухливість. Шолом захищає, але значно обмежує огляд.

Пластинчастіобладунки - забезпечують високий рівень захисту. Розробники з гумором зазначили, що в коліно стріла не влучить, що стало відсиланням до знаменитої фрази зі Skyrim.

Подробиці про деякі елементи броні:

Кольчужний капюшон - захищає шию від лез. Кольчуга добре справляється з рубаючими ударами.

Бригантина - поєднання міцності та мобільності. Італійська майстерність втілилася в її створенні.

Пластинчасті наручі - не забудьте зняти їх перед тим, як почухаєтеся.

Пов'язки на стегнах - додають рухливості та захисту, забезпечуючи свободу руху.

Розробники також показали, як обладунки будуть взаємодіяти з ігровим процесом, і представили геймплей боїв з використанням різних видів броні.

Реліз Kingdom Come: Deliverance заплановано на 4 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Нагадаємо, що спочатку гра мала вийти 11 лютого, але її перенесли на тиждень раніше.

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