Гра надійде в продажу вже 1 березня.

Минулого місяця користувачі знайшли в Microsoft Store дату релізу Shadow Warrior 3. А тепер розробники офіційно підтвердили витік — гра дійсно вийде 1 березня поточного року. Про це студія Flying Wild Hog і видавництво Devolver Digital оголосили в свіжому трейлері шутера.

Ролик виконаний в гумористичній манері і відповідає духу серії Shadow Warrior. Розробники висміяли популярні тренди, які використовуються для створення видовищних рекламних матеріалів. Вони прямо говорять, що помістили в трейлер всі потрібні елементи. Спочатку головний герой женеться за танукі, який вкрав його маску.

Потім протагоніст вбиває огра молотом і сміється над уповільненням часу в маркетингових роликах. Після цього глядачам демонструється низка бойових сцен з великою кількістю крові, застосуванням різної зброї і навичок. Варто відзначити, що в аналогічній іронічній манері гумор подається у всіх частинах серії.

Shadow Warrior 3 — основні подробиці

Гра присвячена новій пригоді опального корпоративного сьогуна Ло Ванга. На цей раз він об'єднається зі своїм колишнім роботодавцем і найлютішим ворогом Орочі Зіллою. Герої випадково звільнили стародавнього дракона з ув'язнення і тепер повинні його спіймати.

Основна механіка Shadow Warrior 3 — це швидкі перестрілки. Гравцям належить битися з безліччю видів супротивників на різноманітних аренах. Для їх винищення знадобиться використовувати широкий арсенал і активні навички.

До інших особливостей Shadow Warrior 3 відносяться лінійна структура рівнів, незвичайна зброя, знищення ворогів за допомогою оточення та інше.

Гра з'явиться на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

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