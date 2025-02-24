Річ у тім, що Rebel Wolves належить видавцеві NetEase, у якого зараз повний хаос.

Нещодавно джерела Bloomberg повідомили про проблеми у видавництві NetEase, мовляв китайська компанія має намір відмовитися від більшості своїх зарубіжних ігрових студій. До цього списку також входить студія Rebel Wolves, заснована вихідцями з CD Projekt RED, яка зараз працює над вампірською RPG The Blood of Dawnwalker.

Однак видавничий директор Rebel Wolves Томаш Тінк поспішив запевнити, що у студії немає фінансових проблем, а її діяльність не залежить від рішень NetEase:

"Насамперед, дякуємо за всі теплі повідомлення та побажання. Розробка нашої гри йде повним ходом, і ми не стикаємося з фінансовими проблемами. Виробництво The Blood of Dawnwalker повністю профінансовано, і ми працюємо разом із нашими партнерами та друзями з Bandai Namco, глобального видавця нашої гри, щоб втілити в життя перший розділ саги про Dawnwalker".

The Blood of Dawnwalker було анонсовано в січні, а перший геймплей покажуть влітку 2025 року.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що The Blood of Dawnwalker проходитиметься за 30-40 годин. Розробники не хотіли сильно роздувати гру, адже це дебютний проєкт студії.

Вас також можуть зацікавити новини: