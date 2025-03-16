Жаба і Гадюка почали обговорювати значення слова "скам".

Російська студія Fntastic, яка розробила The Day Before, подала до суду на російський новинний сайт Yakutia.info, звинувачуючи його в нанесенні шкоди репутації компанії.

Приводом для позову стало використання слова "скам" щодо проєктів Fntastic, що, на думку студії, спричинило негативні наслідки для її іміджу.

Yakutia.info, зі свого боку, спробувала виправдатися, пояснивши, що слово "скам" є відносно новим у російській мові та що воно не має чіткого юридичного значення в цьому контексті. Сайт стверджує, що у них не було наміру звинувачувати компанію в шахрайстві, і що їхні публікації не слід сприймати як серйозні звинувачення.

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У відповідь на позов Yakutia.info змінила формулювання у своїх статтях, замінивши "скам" на "конфуз" і додавши прямі цитати від блогерів, які говорили про те, що The Day Before запозичила механіки інших ігор.

Проте звинувачення на адресу саме Yakutia.info і саме зараз залишаються цікавими, з огляду на те, що критика Fntastic лунала від безлічі інших ЗМІ, блогерів і гравців. Сайт заявив, що його обрали для нападок через його малий розмір і складнощі з юридичним захистом.

The Day Before, гра, яка довго була найочікуванішою в Steam, виявилася розчаруванням - багованою і порожньою, що викликало хвилю невдоволення.

Раніше ми розповідали, що Fntastic відкрила збір на Kickstarter на ще одну свою гру. Цього разу компанія "надихнулася" Fall Guys.

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