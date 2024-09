Студія Fntastic намагається повернутися в стрій.

Студія Fntastic, розробники скандально відомого виживача The Day Before, повернулася після свого закриття в грудні минулого року і вже анонсувала нову гру.

Новий проект отримав назву Escape Factory, це мультиплеєрний платформер про маленьких працівників заводів, які намагаються втекти з небезпечних виробництв, долаючи смугу перешкод. Гра дуже нагадує Fall Guys, що вийшла 2020 року, тільки з камерою в ізометрії. Гра отримала сторінку на Kickstarter, розробники планують зібрати з донатів від 20 до 700 тисяч доларів. Але на відміну від минулого проєкту студії, сумніватися в тому, що він існує, не варто, у Escape Factory вже є демоверсія в Steam.

Fntastic - невелика інді-студія родом з Якутії, яка після російського вторгнення в Україну перебазувалася в Сінгапур. За плечима розробників 6 проєктів. Спільна риса всіх ігор студії - вони отримували більшу підтримку від користувачів завдяки підходу розробників до геймдизайну: студія не надто полюбляла вигадувати власні ідеї та унікальні механіки, а просто брала успішні й улюблені концепти гравців із різних ігор і склеювала їх в один проєкт.

Найгучнішим анонсом студії став мультиплеєрний екшн від третьої особи в сетинґу зомбі-апокаліпсису The Day Before, яку Fntastic презентувала в січні 2021 року. Гру одразу почали порівнювати з DayZ, The Last of Us і The Division за її геймплей та ігрові локації, хоч дії розгорталися у вигаданому місті, воно явно було натхненне Нью-Йорком. Гра одразу отримала багато уваги, її показували на конференції Nvidia, а IGN влаштувала окремий івент для презентації геймплея.

Чим ближче до релізу The Day Before, тим у більшу кількість скандалів потрапляла Fntastic. Була й історія з видаленням гри зі Steam через авторські права, і критика компанії за використання в розробці волонтерів, яким не платили зарплату. Але ось у грудні 2023 року нарешті гра виходить, і обертається повним провалом, та так, що студія Fntastic оголосила про закриття. У грі не реалізували й половини обіцянок, а технічний бік проєкту був просто жахливим.

Разом з анонсом Escape Factory, розробники заявили про відродження студії під назвою Fntastic 2.0. На офіційному сайті лежить цілий PDF файл, у якому глава компанії написав, що тепер головне для команди це чесність, прозорість і професіоналізм. Також у документі представлений новий логотип Fntastic 2.0.

