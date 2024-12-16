Для роботи над The Blood of Dawnwalker зібралися всі ключові розробники The Witcher 3 і Cyberpunk 2077.

Ключові розробники "Відьмак 3" та Cyberpunk 2077 анонсували перший показ свого проєкту The Blood of Dawnwalker. Трейлер нової RPG від ветеранів CD Projekt RED вийде вже 13 січня о 23:00 за київським часом.

Уперше про розробку The Blood of Dawnwalker оголосили ще 2022 року. Гру розробляє студія Rebel Wolves, що складається з ветеранів CD Projekt RED, які з різних причин пішли з компанії. До кістяка контори входять ключові розробники The Witcher 3: геймдиректор Конрад Томашкевич, наративний директор Якуб Шамалек, дизайнер квестів Матеуш Томашкевич, артдиректор Бартоломей Гавел та директор з анімацій Тамара Завада. Половина з цих людей також працювала і над Cyberpunk 2077.

Студія не розмінювалася на дрібниці, а одразу робить замах на AAA-проект. За словами розробників, відкритий світ The Blood of Dawnwalker буде розміром із Туссент із "Відьмака 3". Але відносно скромні масштаби вони компенсують наповненням, за їхніми ж запевненнями, квестів у новій RPG буде більше, ніж у всій The Witcher 3.

The Blood of Dawnwalker розробляється на Unreal Engine 5 для ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Буквально 2 місяці тому стало відомо, що видавцем для гри виступить японська Bandai Namco.

Раніше ми розповідали, що після анонсу "Відьмак 4" на The Game Awards 2024, гравці почали масово повертатися в третю частину серії.

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