До 18 грудня повне видання гри з усіма доповненнями можна купити за 179 грн.

Steam-версія "Відьмак 3: Дике полювання" за останні 24 години сягнула позначки в 44 тисячі одночасних гравців. Тиждень тому піковий онлайн у грі становив ~25 тисяч. Можна припустити, що на консолях спостерігається схожий тренд.

Очевидно, такому зростанню популярності гри посприяв перший трейлер "Відьмака 4" з подорослішавшою Цирі і 80% знижка. Зараз повне видання гри з усіма DLC можна купити за 179 грн.

Завдяки напливу гравців гра посіла 23 місце в списку найбільш продаваних проєктів Steam, при цьому їй вдалося обійти відносно свіжі Black Myth: Wukong, Metaphor: ReFantazio і S.T.A.L.K.E.R. 2. Примітно, що сусідом The Witcher 3 в чарті продажів стала Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Фанатам всесвіту "Відьмака" доведеться ще досить довго коротати час у The Witcher 3 в очікуванні продовження. У The Witcher 4 немає ні дати виходу, ні релізного вікна; найімовірніше, гра вийде наприкінці 2026-початку 2027 року. CD Projekt Red обіцяє зробити її масштабнішою, ніж Cyberpunk 2077 і третій "Відьмак".

Уже відомо, що "Відьмак 4" стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для сиквелів. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної. Творці запевняють, що нова трилогія стане чимось зовсім іншим – фанатам не варто очікувати простий клон "Дикого Полювання".

Нагадаємо, раніше цього року "Відьмак 3" отримав редактор, що дає змогу створювати новий контент, фактично давши "народним умільцям" безмежну свободу. А нещодавно CD Projjekt провела конкурс серед шанувальників гри, вибравши найкращі сюжетні модифікації.

Що стосується сиквела Cyberpunk 2077, то він перебуває на концептуальній стадії, а його реліз відбудеться вже після The Witcher 4. У CDPR кажуть, що працюючи над новим "Кіберпанком", вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну "Відьмаку".

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