Фотореалізм в іграх потрібен тільки старшому поколінню, молоді гравці віддають перевагу стилю, вважає розробник із Square Enix.

Усю історію ігрової індустрії розробники прагнули фотореалістичного зображення у своїх іграх. Тепер, коли мета досягнута, найбільші компанії опинилися на роздоріжжі: продовжити покращувати картинку, але водночас працювати собі у збиток, або ж перейти до стилістично обрамленої графіки.

Про це пише журнал The New York Times. Видання взяло Marvel's Spider Man 2 як приклад одного з найбільш графічно досконалих проєктів за останні кілька років: костюм Людини-павука фізично правильно розтягується, а сам Паркер відбивається у вікнах хмарочосів завдяки рейтресингу. Таке задоволення обійшлося Playstation у 300 мільйонів доларів, але це не сильно допомогло компанії, у лютому цього року Sony скоротила 900 розробників Marvel's Spider Man 2.

Колишній продюсер Square Enix Джейкоб Новак вважає, що цільова аудиторія фотореалістичної графіки в іграх - люди старшого покоління років 40-50. Найпопулярніші ігри у світі, наприклад, Minecraft, Roblox, мають найпростішу графіку:

Відео дня

"Високоякісна графіка справді важлива тільки для невеликої, але гучної групи геймерів віком 40-50 років. А у що грає мій семирічний син? Minecraft. Roblox. Fortnite"

Ще однією причиною для успіху подібних ігор є їхня невибагливість до заліза гравця. Умовні Minecraft, League of Legends, Dota 2 запустяться, як висловився аналітик Меттью Бол, на тостері, коли величезні проєкти вимагають і комп'ютера відповідного.

З цього випливає ще одна проблема, ігри стають дедалі жадібнішими до потужностей пристрою, а відтак і до грошей гравців, але вже не можуть запропонувати ще більш явні поліпшення в графіці, розвиток вийшов на плато. З цим також можна пов'язати відсутність ентузіазму у гравців по відношенню до Playstation 5 Pro, яка нещодавно вийшла.

Кілька розробників дали коментар The New York Times із пропозиціями, як можна вирішити цю проблему. Девід Рейтман з PricewaterhouseCoopers вважає, що дорогу графіку слід віддати в роботу штучному інтелекту, так компанії зможуть сильно заощадити на розробці. Чудове поле для початку такого експерименту - спортивні симулятори, вважає Рейтман. Там ШІ зможе збирати статистику про реальних гравців і втілювати її в графічному вигляді.

Водночас інді-розробник Рамі Ізмаїл не впевнений у реальності такого формату. Незрозуміло, як це все працюватиме і звідки штучний інтелект братиме дані, якщо використовувати його не тільки для спортивних симуляторів.

Натомість Ізмаїл вважає, що компаніям потрібно рухатися в бік коротших ігор із гіршою графікою, інакше повільний занепад усієї індустрії триватиме:

"Як ми, як індустрія, можемо створювати коротші ігри з гіршою графікою, зроблені людьми, які добре оплачуються і працюють менше? Інакше, мені здається, ігровій індустрії вже загрожує повільний занепад."

Раніше ми розповідали, що вчені Імперського коледжу Лондона провели дослідження і з'ясували, що ігри з відкритим світом допомагають знизити стрес і добре впливають на психічний стан людини.

Вас також можуть зацікавити новини: