В студії Blue Box над грою працює лише 10 осіб, і вони ніяк не пов'язані з Хідео Кодзімою.

Розробники таємничого хоррора Abandoned перервали мовчання і дали інтерв'ю одразу декільком виданням. Хасан Кахраман, керівник студії Blue Box вирішив не тільки нагадати, що жодним чином не пов'язаний з японським геймдизайнером Хідео Кодзімою, але й розкрити нові подробиці майбутньої гри.

В інтерв'ю виданню New Musical Express Хасан підкреслив, що Abandoned – це не Metal Gear і не Silent Hill. Загадкова гра від Blue Box буде в жанрі шутера з елементами хоррора і симулятора виживання. А таємнича людина з пов'язкою на оці, розмите фото якої автори публікували раніше, це головний антагоніст гри.

Повноцінний трейлер Abandoned вийде "дуже скоро", а ось на демонстрацію геймплея доведеться почекати кілька місяців. Розробники також планують випустити невелику демоверсію у застосунку Abandoned Realtime Experience для PS5, але точних дат релізу поки немає.

До слова, про прем'єру тизера Abandoned в спеціальному застосунку на PS5 Хасан висловився наступним чином:

"Це була катастрофа", – заявив голова Blue Box.

У день прем'єри тизера розробники зіштовхнулися з проблемами, через які не могли випустити патч для програми. У підсумку тизер на PS5 з'явився через 3 дні після заявленої дати. До того ж це був ролик довжиною лише кілька секунд, який самі розробники опублікували в Твіттері до передбачуваної прем'єри. Таким чином на Blue Box обрушилася нова хвиля критики.

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Хасан розповів, що після прем'єри почувається пригніченим. Він не спить і не їсть, і розробнику прикро, що люди вважають його шахраєм.

Голова Blue Box навіть задумався про те, щоб трохи змінити маркетингову стратегію гри. Весь галас навколо Abandoned почалася з твіту розробників про нову назву: "Вгадайте назву: Abandoned = перша буква S... остання буква L". Так в мережі вирішили, що це Silent Hill, а над проектом працює Хідео Кодзіма, який вже провертав трюк з підставними студіями під час анонсів Metal Gear Solid V: The Phantom Pain та Silent Hills. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

Після Blue Box опублікувала розмите зображення людини з пов'язкою на оці, через що всі вирішили, що це натяк на Metal Gear. І ось тепер в інтерв'ю NME Хасан визнав, що "це була велика помилка". За словами розробника, вони розмили зображення, тому що хотіли згодом здивувати людей. Однак гравці все зрозуміли неправильно. Кахраман заявив, що більше вони так робити не будуть.

Вчора керівник Blue Box дав іще одне інтерв'ю, цього разу виданню IGN. У ньому Хасан Кахраман спробував розвіяти негативні чутки навколо студії. У мережі вивчили діяльність компанії і з'ясувалося, що за час свого існування Blue Box анонсувала 5 ігор. Частина з них так і не вийшли, а деякі були дуже швидко зняті з продажів. Геймери вирішили, що Blue Box шахраї, а Хасан заявив, що їхні ігри просто не знайшли своєї аудиторії.

До того ж Кахраман розповів, наскільки маленькою є студія Blue Box. Спочатку в команді було лише 2 людини – сам Хасан і його друг. Зараз в команді 10 співробітників, а якщо рахувати фрілансерів і працівників студій на аутсорсі, то 50 осіб.

Гру The Haunting: Blood Water Curse, яку Blue Box прибрали з раннього доступу в Steam, планують доробити. Цим займуться друзі розробників зі студії CreateQ. Цю гру випустять через кілька місяців одночасно з геймплейним трейлером Abandoned. The Haunting роздаватимуть безкоштовно.

З приводу невдалої презентації тизеру Abandoned на PS5 Хасан пояснив, що через проблеми з рушієм Unreal Engine 5, на якому створюється гра, довелося скоротити ролик з 30 секунд до 4-5 секунд.

"Ми маленька студія, і ми вперше вийшли на світовий рівень. У нас немає досвіду з маркетингу та PR. Облажатися в цьому випадку легко", – резюмував Хасан Кахраман.

Нагадаємо, що за заявами розробників, реліз Abandoned відбудеться у 2022 році ексклюзивно на PS5.

Автор: Сергій Коршунов