Незабаром в іграх з'являться перші "автономні ігрові персонажі", вони ж Co-Playable Character (CPC).

На конференції CES 2025 компанія Nvidia відзначилася не тільки відеокартами нового покоління, а й дечим іншим для геймерів. Це перші "автономні ігрові персонажі", вони ж Co-Playable Character (CPC).

Nvidia розповіла, що персонажі CPC можуть використовувати штучний інтелект, щоб "сприймати, планувати і діяти як звичайні гравці".

Одним із перших проєктів з підтримкою ШІ-напарників стане PUBG. Співігрові персонажі або ж CPC – зможуть спілкуватися, використовуючи специфічний ігровий жаргон, давати стратегічні рекомендації в реальному часі, знаходити і ділитися здобиччю, керувати транспортом і адаптуватися до тактики гравця.

Аналогічним чином боти поводитимуться і в інших іграх: упродовж 2025 року CPC з'являться в Naraka: Bladepoint та симулятор життя inZOI. А в MOORPG під назвою MIR5 додадуть першого ШІ-боса, який адаптуватиметься до дій гравців.

Щось схоже показувала Google. Йдеться про ШІ-компаньйона, який допоможе геймерам проходити ігри в кооперативному режимі та зможе поговорити з ними. Дослідники навчають технологію в No Man's Sky, Teardown, Valheim та інших популярних тайтлах.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. Найпопулярнішою відеокартою залишається Nvidia GeForce RTX 3060, тоді як усе більше геймерів переходять на процесори AMD.

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