До цього гру кілька разів переносили. Можливо, проєкт просто не встигли випустити цього року.

SEGA і Sports Interactive оголосили про скасування Football Manager 25, яка повинна була вийти в березні після двох переносів. Це перше подібне рішення за 20 років історії серії, що стартувала 2004 року.

Розробники пояснили, що хотіли зробити найбільший технологічний і візуальний ривок, перевівши франшизу на рушій Unity і заклавши основу для майбутнього розвитку. Однак стало зрозуміло, що досягти бажаного рівня якості вчасно не вийде.

Тепер команда переключилася на роботу над наступною частиною, Football Manager 26, запланованою на листопад. Водночас Football Manager 24 не отримає оновлення з актуальними даними сезону, оскільки студія зосереджена на новій грі.

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SEGA веде переговори про продовження перебування FM 24 у передплатних сервісах, а всім, хто оформив передзамовлення на FM 25, уже почали повертати гроші.

Раніше ми розповідали, що розробники Civilization VII відреагували на негативні відгуки гравців і пообіцяли виправити гру. Зокрема користувачі скаржилися на застарілий і незручний інтерфейс.

Також глава Take-Two підтвердив, що GTA 6 вийде восени 2025 року, і переносити проєкт поки не збираються.

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