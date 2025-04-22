Шахраї почали запрошувати гравців на 'бета-тест' нового Silent Hill

Сама Konami вже помітила ситуацію зі зловмисниками і попередила фанатів.

Нову Silent Hill f тільки нещодавно представили, а її вже використовують у шахрайських схемах. У мережі почали з'являтися фейкові оголошення про нібито закритий бета-тест гри, Konami вже відреагувала на схему зловмисників.

Через соцмережі користувачам пропонують взяти участь у "беті", кидаючи посилання на підроблені сайти. Мета проста: виманити особисті дані. Konami попередила: жодних бета-тестів зараз не проводиться. Уся достовірна інформація тільки через офіційний сайт Silent Hill і перевірений акаунт в X ( Twitter).

Ця схема - не поодинокий випадок. Нещодавно в Steam з'являлися ігри, заражені вірусами, а розробники "Відьмака 4" з CD Projekt RED виявили таку ж схему з їхнім проєктом.

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Тож, якщо вам пропонують "ранній доступ" до однієї з найочікуваніших хорор-ігор - пам'ятайте: справжній жах може початися з витоку ваших паспортних даних.

Раніше ми розповідали, що над новим Silent Hill f працюють автори культової візуальної новели "Коли плачуть цикади". Сценарій для проєкту написав автор оригінальної візуальної новели, а композитори гри допомагають Акірі Ямаоке.

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