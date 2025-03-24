Помилка сталася через автоматичну систему комісії.

Silent Hill f все ж отримає віковий рейтинг в Австралії, незважаючи на початкову інформацію про заборону гри в країні.

Раніше на сайті австралійської вікової комісії з'явився запис, згідно з яким гра нібито отримала статус Refused Classification, що означало б заборону на її продаж у країні. Однак пізніше ця інформація зникла з бази даних, а тепер представники ради офіційно заявили, що Silent Hill f не була заборонена.

Остаточне рішення щодо вікового рейтингу буде опубліковано ближче до виходу гри. Причиною плутанини стала помилка автоматизованої системи IARC.

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Раніше ми розповідали, що над Silent Hill f працюють автори культової візуальної новели в жанрі психологічний горор "Коли плачуть цикади". Сценарій для гри написав Ryukishi07, а композитори Dai і Xaki допомагають Акірі Ямаоке.

Крім того, продюсер серії Мотої Окамото поділився, що розробники зробили нову частину серії "на 100% японською". На минулі Silent Hill занадто сильно впливала західна культура, вважає Окамото.

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