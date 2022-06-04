На це натякає свіжий витік.

У Мережі з'явилися скриншоти потенційних ПК-версій Returnal і Sackboy A Big Adventure. На картинках показано налаштування графіки, які реалізовуються тільки в проектах для персональних комп'ютерів.

Зображеннями поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом EmpressOfSony.

На картинках показано різноманітні налаштування і призначення клавіш клавіатури для управління персонажем. У Returnal, якщо вірити злитим кадрам, буде можливість вибрати якість відображень і включити відображення, які створюються за допомогою трасування променів.

Скриншоти можуть виявитися підробкою, проте виконані вони якісно. Всі вікна стилізовані під гру, і сліди фейку ніде не помітні. EmpressOfSony у своїй публікації побажав "щасливого літа". Мабуть, так він натякнув на запуск Returnal і Sackboy A Big Adventure на ПК протягом наступних трьох місяців.

Це викликає сумніви, адже в червні на персональних комп'ютерах з'являться дві останні частини Uncharted. А 12 серпня статусу ексклюзиву PlayStation позбудеться Marvel's Spider-Man. Як між згаданими релізами вмістити випуск ще двох ігор, незрозуміло.

При цьому ПК-версії Returnal і Sackboy A Big Adventure фігурували в витоку з бази даних GeForce Now. Частина злитої інформації, наприклад, розробка Crysis 4, вже підтвердилася. Тому скриншоти з налаштуваннями графіки і управління можуть бути справжніми.

Детальніше про Returnal і Sackboy A Big Adventure

Returnal — це суміш екшена і "рогалика" від студії Housemarque. У грі розповідається, як головна героїня Селена полетіла за таємничим сигналом на планету Атропос, де зазнала аварії. Після падіння вона потрапила в тимчасову петлю, і тепер повинна її розірвати. Геймплей в проекті включає перестрілки, платформінг, дослідження світу, пошуки зброї і корисних предметів.

Sackboy A Big Adventure — це тривимірний платформер, в якому головний герой Секбой повинен врятувати друзів і весь світ від підступних планів Векса. Гра ділиться на рівні зі своїми особливостями. На одному потрібно за допомогою бумеранга притягатися до магнітів, на другому — відбиватися від ворогів на рухомій платформі, а на третьому — пересуватися вертикально завдяки липкій рідині на ногах.

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