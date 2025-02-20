Поки гра все ще знаходиться на етапі пре-продакшну, повноцінна розробка стартує після виходу "Відьмака 4".

Минуло чотири роки після проблемного запуску Cyberpunk 2077, але після десятків патчів гра вважається однією з найкращих екшн-RPG в історії. Тепер, коли 2077 у дзеркалі заднього виду, CDPR активно нарощує темпи розробки сиквела під кодовою назвою Orion.

Нещодавно поляки нагадали про кілька нових вакансій. З них можна почерпнути багато цікавого – наприклад, вид тільки від першої особи збережуть і в сиквелі. Раніше в CD Projekt допускали, що продовження Cyberpunk 2077 може стати грою від третьої особи, як "Відьмак", але схоже, що в студії вирішили не вносити змін.

В описі вакансії дизайнера також згадується, що в студії прагнуть створити "найреалістичнішу систему натовпу в історії відеоігор". З огляду на те, що оригінальний Cyberpunk полюбився багатьом за свій живий світ, у якому у кожного жителя Найт-Сіті була своя роль, буде цікаво подивитися, наскільки далі команда зможе просунутися в сиквелі.

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Ще одна нова вакансія старшого програміста геймплею підтверджує чутки про те, що в сиквелі Cyberpunk 2077 з'явиться мультиплеєр. Один з обов'язків передбачає, що успішний кандидат буде "створювати і підтримувати надійні та гнучкі ігрові системи, які працюють як в однокористувацькому, так і в багатокористувацькому режимі".

Тим на менш геймерам доведеться набратися терпіння, оскільки до виходу сиквела Cyberpunk 2077, відомого під кодовою назвою Orion, ще далеко. Усі сили CDPR зараз спрямовані на "Відьмака 4", який вийде не раніше 2026 року.

До слова, розвиток всесвіту Cyberpunk 2077 не зупиниться на одних лише іграх. Успіх аніме Cyberpunk: Edgerunners надихнув поляків на створення повноцінного серіалу чи навіть фільму. За його виробництво візьмуться автори "Справжнього детектива" і "Містера Робота".

Нагадаємо, раніше на Netflix вийшов аніме-фільм за "Відьмаком" із "голосом" Геральта з ігор. Стрічка триває півтори години і містить українські субтитри.

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