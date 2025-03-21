Cronos: The New Dawn готується до релізу на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series цього року. Підтверджено українські субтитри.

Польська студія Bloober Team, відома за нещодавнім рімейком Silent Hill 2, у рамках Future Games Show 2025 показала свіжі кадри своєї нової гри – Cronos: The New Dawn. Також автори розкрили деякі подробиці.

Cronos: The New Dawn – це сурвайвал-хорор від 3-ї особи з подорожами в часі. У студії кажуть, що, крім іншого, надихалися фільмом "Щось" Джона Карпентера, німецьким серіалом "Темрява", серією Dead Space і трохи Dark Souls, у плані складності.

Протагоніст гри Мандрівник – один із членів однойменної групи, яку описують як "дайверів у часі". Таких хлопців відправляють на руїни людської цивілізації. Мета – знайти важливих людей з минулого і за допомогою особливого інструменту зібрати їхні сутності.

Відео дня

За сюжетом Cronos: The New Dawn світ зустрів свій "кінець" у 80-х роках, після чого утворилася пустка, населена жахливими істотами, відомими як "Сироти". Це залишки людства, і вони можуть набувати різних форм, кожна з яких має унікальні здібності.

Геймплей теж завезли – за словами розробників, гра не буде легкою прогулянкою. У боях доведеться використовувати весь свій арсенал і швидко приймати рішення.

Cronos: The New Dawn вийде 2025 року на ПК (Steam), PlayStation 5 і Xbox Series. Підтверджено українські субтитри.

З чуток, Bloober Team уже працює над перевиданнями першої та третьої Sillent Hill. Сама ж Konami робить Silent Hill f – першу за багато років нову частину культової серії.

А тим часом у Steam оновився рейтинг найочікуваніших ігор. Просто зараз ПК-геймери найбільше чекають на Hollow Knight: Silksong, яка може ніколи й не вийти.

Вас також можуть зацікавити новини: