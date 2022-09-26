На початку вересня на форумі ResetEra з'явилося багато відомостей, пов'язаних з майбутнім серії Silent Hill. Витік містив скриншоти ремейка другої частини, а також інформацію про нові ігри у франшизі. І схоже, злиті дані виявилися правдою. Нещодавно з'явилося офіційне підтвердження, що гра під назвою Silent Hill: The Short Message існує. А у витоку були присутні відомості про такий проект.
Портал Gematsu вивчив сайт рейтингового агентства Південної Кореї і знайшов згадку поки ще не анонсованого проекту. Він називається Silent Hill: The Short Message і буде видаватися компанією UNIANA, яка відповідає за просування ігор Konami в країні.
Є дві версії, чим виявиться прийдешній хорор. Перша — The Short Message стане епізодичним проектом від Annapurna Interactive. Про його створення згадувалося в недавньому витоку. Друга версія — Konami готує демо або пролог до Silent Hill 5 на манер P. T. У злитих відомостях сказано, що японська компанія розглядала випуск іграбельного тизера, але потім відмовилася від цієї ідеї.
Які ігри у всесвіті Silent Hill створюються
- Офіційно Konami не анонсувала жоден новий проект в серії. Але завдяки інформації від інсайдерів і журналістів, а також вересневому витоку стало відомо про три гри.
- Польська студія Bloober Team працює над ремейком Silent Hill 2. Розробники додадуть дві кінцівки, поліпшать головоломки, реалізують камеру від третьої особи, запишуть нові анімації і підтягнуть штучний інтелект.
- Повноцінна п'ята частина франшизи знаходиться в розробці і буде показана на презентації Sony. Хто займається її створенням, поки невідомо, але гра вийде в 2024 році.
- Annapurna Interactive випустить невеликий епізодичний хоррор у всесвіті Silent Hill в 2023-му. Подробиці і платформи поки не розголошуються.