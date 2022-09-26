Схоже, нещодавно опублікована в Мережі інформація про нові частини серії — це не підробка.

На початку вересня на форумі ResetEra з'явилося багато відомостей, пов'язаних з майбутнім серії Silent Hill. Витік містив скриншоти ремейка другої частини, а також інформацію про нові ігри у франшизі. І схоже, злиті дані виявилися правдою. Нещодавно з'явилося офіційне підтвердження, що гра під назвою Silent Hill: The Short Message існує. А у витоку були присутні відомості про такий проект.

Портал Gematsu вивчив сайт рейтингового агентства Південної Кореї і знайшов згадку поки ще не анонсованого проекту. Він називається Silent Hill: The Short Message і буде видаватися компанією UNIANA, яка відповідає за просування ігор Konami в країні.

Є дві версії, чим виявиться прийдешній хорор. Перша — The Short Message стане епізодичним проектом від Annapurna Interactive. Про його створення згадувалося в недавньому витоку. Друга версія — Konami готує демо або пролог до Silent Hill 5 на манер P. T. У злитих відомостях сказано, що японська компанія розглядала випуск іграбельного тизера, але потім відмовилася від цієї ідеї.

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Які ігри у всесвіті Silent Hill створюються

Офіційно Konami не анонсувала жоден новий проект в серії. Але завдяки інформації від інсайдерів і журналістів, а також вересневому витоку стало відомо про три гри.

Польська студія Bloober Team працює над ремейком Silent Hill 2. Розробники додадуть дві кінцівки, поліпшать головоломки, реалізують камеру від третьої особи, запишуть нові анімації і підтягнуть штучний інтелект.

Повноцінна п'ята частина франшизи знаходиться в розробці і буде показана на презентації Sony. Хто займається її створенням, поки невідомо, але гра вийде в 2024 році.

Annapurna Interactive випустить невеликий епізодичний хоррор у всесвіті Silent Hill в 2023-му. Подробиці і платформи поки не розголошуються.

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