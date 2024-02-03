Проблеми виникли з покупкою попереднього замовлення Horizon Forbidden West.

Компанія Sony обмежила можливість активації ПК-версій її ігор з облікових записів користувачів з Російської Федерації та Білорусі. На це скаржаться одразу кілька інтернет-магазинів країни-агресорки.

"Увага! Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", — пише інтернет-магазин "Бука" про ПК-версію Horizon Forbidden West Complete Edition.

У SteamPay повідомили, що отримали інформацію від SONY, що для акаунтів з регіонами Росії та Білорусі активація їхніх ігор тепер недоступна. Там також згадали Horizon Forbidden West, яка днями з'явилася у продажу для попереднього замовлення.

Відео дня

У той же час росЗМІ пишуть, що продукти компанії все ще можна подарувати з акаунтів інших регіонів.

Як відомо, Sony Interactive Entertainment просила прибрати з опису своїх ігор згадку про російську локалізацію через поганий вплив на продажі в Європі. При цьому саму локалізацію з ігор поки прибирати не будуть.

Horizon Forbidden West - що відомо про вихід

Як раніше повідомляв УНІАН, продовження знаменитого екшену від студії Guerrilla Horizon Forbidden West надійде в продаж вже 21 березня в Steam і EGS.

Одночасно з анонсом дати виходу вийшов трейлер з демонстрацією фішок ПК-версії Horizon Forbidden West. У їх числі: можливість розблокування частоти кадрів, додаткові налаштування графіки, підтримка DualSense, а також технологій DLSS, FSR і XeSS.

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