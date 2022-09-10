Йдеться про збірку Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Комплект Uncharted: Legacy of Thieves Collection, до якого увійшли Uncharted 4: A Thief's End і Uncharted: Lost Legacy, вийшов на PlayStation 5 ще 28 січня поточного року. УНІАН писав про свої враження від двох відомих ігор студії Naughty Dog на PS5. Однак під час анонсу збірки Sony пообіцяла також випустити її на персональних комп'ютерах. Дату релізу комплекту на ПК довгий час не оголошували, але тепер вона стала відома завдяки витоку.

Згідно з відомостями, які помітили в магазині Epic Games Store, Uncharted: Legacy of Thieves Collection перестане бути ексклюзивом PlayStation 19 жовтня. Схоже, співробітники сервісу помилково виставили дату виходу збірки на персональних комп'ютерах до офіційного оголошення. Зараз її прибрали, але в інтернеті залишилися скриншоти.

Коли саме Sony збирається зробити офіційний анонс, поки невідомо. Однак можна припустити, що це відбудеться на презентації компанії. За даними інсайдера і ведучого подкасту XboxEra Ніка Бейкера, відомого під псевдонімом Shpeshal_Nick, захід повинен був відбудуться 8 вересня. Але цей прогноз вже не збувся.

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Нагадаємо, на PS5 Uncharted: Legacy of Thieves Collection може похвалитися трьома графічними режимами, швидкими завантаженнями, тривимірним звучанням і підтримкою особливостей DualSense. Які поліпшення будуть передбачені в ПК-версії, поки невідомо.

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