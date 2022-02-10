Він з'явиться в Gran Turismo 7.

Sony AI і Polyphony Digital представили новий штучний інтелект під назвою Sophy. Цей проривний AI здатний перемогти кращих гонщиків серії Gran Turismo. Технологію додадуть в прийдешню сьому частину франшизи, щоб користувачі відчули справжній виклик при боротьбі з ботами.

Читайте такожВідвідали закриту презентацію Gran Turismo 7 – розповідаємо, що вдалося дізнатисяSophy навчався на основі тисяч заїздів реальних гравців в Gran Turismo. Штучний інтелект збирав анонімні дані і вдосконалював свої навички. В результаті ШІ зумів на рівних конкурувати з кращими гонщиками, які спеціалізуються на проектах серії. Наприклад, в останньому випробуванні Sophy змагався з Емілі Джонс — фіналісткою турніру FIA Gran Turismo Championships 2020 року. Дівчина заявила, що ШІ дуже швидкий, і навіть змогла у нього дечому навчитися.

Принципи, за якими створювався штучний інтелект

В основі Sophy лежать три правила. Перше — розуміння поведінки автомобіля. Він враховує тип і форму траси, динаміку машини, необхідність маневрувати в конкретні моменти і можливості для обгону суперників.

Друге правило — тактична їзда. ШІ адаптується під ситуацію на трасі і швидко приймає ефективні рішення. Завдяки цьому змагання зі штучним інтелектом будуть завжди різними.

А третє правило — чесна боротьба. Sophy уникає зіткнень і намагається діяти в рамках спортивної поведінки.

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