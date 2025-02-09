Раніше компанія зажадала прибрати з інтернету версію емулятора PS4, яка давала змогу запустити Bloodborne у 60 FPS.

Дизайнерка Ліліт Волтер, відома своїми ретро-іграми та величезною любов'ю до Bloodborne, переживає напружений тиждень. Нещодавно вона представила DLC для Nightmare Kart, її пародійної гоночної гри в стилі Bloodborne, додавши в гру снайперські гвинтівки. Однак одночасно з цим Sony вдарила по її більш ранньому проєкту - фанатському демейку Bloodborne PSX, випущеному 2021 року.

У своєму пості на Bluesky Волтер розповіла, що Sony через компанію MarkScan зажадала видалити посилання на скачування Bloodborne PSX. Усе почалося з того, що вона опублікувала відео про проєкт на YouTube, після чого отримала повідомлення про DMCA-страйк. Хоча сам ролик не зачепили, Sony зажадала прибрати посилання на скачування з опису. Розробниця підкорилася й оголосила, що більше не викладатиме гру у відкритий доступ.

Крім того, MarkScan надіслала скаргу на сторінку Bloodborne PSX на Itch.io, звинувативши Волтер у цифровому піратстві. Це особливо іронічно, враховуючи, що в минулому Sony вже зверталася до неї з приводу Nightmare Kart (який спочатку називався Bloodborne Kart), але тоді все обійшлося без жорстких заходів: Волтер просто змінила назву гри.

Відео дня

Цікаво, що Sony почала активне придушення фанатських проєктів, пов'язаних із Bloodborne. MarkScan також стоїть за видаленням 60 fps-патча для емулятора ShadPS4, який давав змогу запустити гру з підвищеною кадровою частотою на ПК. Автор патча Ленс Макдональд заявив у соцмережах, що ця ж компанія була найнята Sony для видалення його роботи.

Раніше ми розповідали, що Playstation вибачилася перед користувачами за тривалий збій у роботі PSN. Усі власники PS Plus отримали 5 додаткових днів підписки.

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