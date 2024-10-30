Компанія витягне помилки і ще повернеться на арену сесійних шутерів.

У серпні цього року на світ вийшов Concord - новий ексклюзивний сесійний шутер від Sony, який перебував у розробці цілих вісім років і... виявився нікому не потрібен.

Сьогодні Sony виступила із заявою, що закриває розробників гри - Firewalk Studios, і остаточно припиняє підтримку Concord. Водночас компанія стверджує, що жанр PvP шутерів - вкрай перспективний, і Sony, вивчивши всі помилки з Concord, зробить ще одну спробу влитися в сферу ігор-сервісів.

Жанр PvP-шутерів від першої особи - конкурентне середовище, що постійно розвивається, і, на жаль, у випадку з цією грою ми не досягли своїх цілей. Ми зробимо висновки з Concord і продовжимо розширювати наші можливості у сфері ігор-сервісів, щоб забезпечити зростання в майбутньому.

Відомий інсайдер Джейсон Шрайер повідомив, що через закриття студії роботу втратили 172 людини. Але можна очікувати, що Sony переведе багатьох розробників із Firewalk Studios в інші внутрішні студії компанії.

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Нагадаємо, що раніше продюсер ще одного гучного провалу в жанрі сесійних шутерів - Anthem, висловив бажання перезапустити експериментальний проєкт BioWare. Бен Ірвінг вважає, що у гри все ще є величезний потенціал.

Трохи про Concord

Concord - сесійний PvP-шутер від першої особи розроблений Firewalk Studios і виданий Sony. Гра вийшла в серпні 2024 року на Playstation 5 і ПК. Компанія витратила абсолютно нереальні ресурси на створення гри, активна розробка проєкту тривала вісім років, а бюджет Concord, за неофіційною інформацією, склав 400 мільйонів доларів.

Однак на релізі на гру чекав повний провал: піковий онлайн у Steam ледь сягнув 700 осіб. Уже за два тижні після релізу, Sony ухвалила рішення закрити сервери гри, а всім покупцям повернути гроші.

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