Пік продажів припав на березень-квітень, коли анонсували Counter-Strike 2.

В екосистемі Counter-Strike існує мета-ринок, який коштує мільярди доларів – і він абсолютно віртуальний. Це ринок скінів CS: гравці купують, продають, торгують та розблоковують скіни зброї, косметику та "футляри". За даними аналітиків ресурсу CS 2 Case Tracker, тільки в 2023 році ринок скінів (на чолі з "відкритими кейсами") приніс Valve – розробнику Counter-Strike – майже 1 мільярд доларів.

По суті, це гроші ні за що. Valve продає ключі для відкриття цих кейсів, а користувачі отримують віртуальні предмети, які можна обладнати, зберігати, модернізувати або продавати. Ринок скінів є місцем проведення надзвичайно цінних угод: унікальні скіни зброї продаються за сотні тисяч доларів.

У звіті говориться, що за минулі 12 місяців користувачі відкрили 400,3 млн кейсів CS і CS 2, що містять в собі скіни та інші внутрішньоігрові предмети. Найпопулярніший кейс – Dreams & Nightmares, на ньому одному Valve заробила 126,3 млн. доларів. Всього гравці відкрили понад 50 млн таких кейсів.

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Пік продажів у 2023-му припав на березень-квітень, коли анонсували Counter-Strike 2.

Найбільш "прибутковим" днем стало 25 квітня – 6,6 млн реалізованих "наборів".

Також зазначається, що ціни на кейси у 2023 році зросли на 178%, що теж вплинуло на доходи. А деякі подорожчали майже на 500%.

Раніше УНІАН розповідав про новачка в CS: GO, який вибив ніж вартість 5 млн гривень - він встановив гру всього три дні тому. Імовірність випадання одного з найрідкісніших предметів в CS:GO дорівнює 0.001%.

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