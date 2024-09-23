Версія Minecraft для PS5 вийде 22 жовтня.

Mojang представила версію Minecraft для Playstation 5. Тепер користувачі консолі Sony зможуть виживати в кубічному світі в 4К роздільній здатності та 60 фпс. Оновлення стане доступним 22 жовтня.

Розробники зазначили, що ті, хто купив Minecraft для Playstation 4, отримають патч для PS5 безкоштовно. Також нативна версія для Playstation 5 підтримуватиме кроссплей із версіями гри на інших пристроях.

Саме так! Трохи більше ніж за місяць ви зможете пограти в релізну версію Minecraft для PS5, оптимізовану для використання переваг потужнішого "заліза" консолі. Це означає, що ваша гра матиме більшу відстань рендерингу, але при цьому збереже роздільну здатність 4k і 60 fps, що дасть вам змогу отримати ще більше кадрів і пікселів, тікаючи від ендерменів у Верхньому Світі. Чудово!

Цікаво, що для консолі Microsoft, якій і належить Minecraft, оновлення для поточного покоління поки що не планується. Звісно, гра отримала апдейти з виходом Xbox Series, але технічно Minecraft на Xbox все ще працює за зворотною сумісністю з Xbox One.

На початку цього місяця екранізація-довгобуд за Minecraft отримала перший трейлер. Але фанати залишилися не в захваті від картини і поставили анонсу фільму на YouTube понад мільйон дизлайків.

Нагадаємо, що нещодавно Microsoft оголосила про плани впровадження в Minecraft помічника зі штучним інтелектом. ШІ-компаньйон на базі Copilot повинен буде допомагати новим гравцям освоювати механіки гри.

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