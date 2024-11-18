Стало відомо точний час, коли вийде S.T.A.L.K.E.R 2

При цьому рецензії на гру з'являться всього за 2 години до релізу.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl все ближче, тепер GSC оголосила точний час релізу.

Stalker 2 вийде 20 листопада о 18:00 за київським часом. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема в Xbox Game Pass. Власники гри на консолі від Microsoft вже можуть попередньо завантажити її, Сталкер 2 займає цілих 146 ГБ вільного місця.

На момент написання новини, Stalker 2 посідає 2-е місце серед лідерів продажів у Steam, обганяє його тільки Counter-Strike 2.

Відео дня

Також журналіст видання Insider Gaming Грант Тейлор-Хілл заявив, що ембарго на огляди другого Сталкера спаде о 16:00 за Києвом, тобто за 2 години до релізу. Грант трохи проспойлерив, що залишився в захваті від гри, і йому дуже шкода, що вона не встигла потрапити на The Game Awards 2024. Stalker 2 могла б стати грою року, вважає журналіст.

Раніше ми розповідали, що один із гравців, який уже пограв у Сталкер 2, залишився незадоволений технічним аспектом гри на Xbox Series X. Однак у всьому іншому проєкт вийшов чудовим.

Вас також можуть зацікавити новини: