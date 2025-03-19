Це вже третє велике оновлення з релізу гри в листопаді.

GSC Game World випустила чергове масштабне оновлення для Stalker 2: Heart of Chornobyl, де розробники внесли понад 1200 змін.

У патчі 1.3 доопрацьовано поведінку ворогів, систему A-Life, баланс, сюжетні елементи, графіку, звук і продуктивність.

Розробники поліпшили реакцію NPC на звуки кроків і зробили рухи мутантів у бою більш плавними. Вороги тепер поводяться розумніше під час засідок, якщо гравець ховається за об'єктами або перебуває зверху.

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Баланс було скориговано: змінено властивості деяких артефактів, збільшено шкоду від вибухонебезпечних об'єктів, поліпшено міцність унікальної зброї, знайденої в місіях. Також переглянуто показники захисту від аномалій для різних типів броні.

Виправлено низку критичних помилок, включно з багами, через які NPC застрявали або заважали гравцеві просуватися місіями. Покращено освітлення, тіні від ліхтарика і роботу інтерфейсу. Крім того, тепер можна змінювати кнопку атаки ближньою зброєю в налаштуваннях.

Додано нові візуальні ефекти, включно з новими аномаліями та поведінкою тварин. Введено додаткові екрани смерті, що відображають причину загибелі персонажа.

Повний патчноут можна почитати на офіційному сайті GSC.

Реліз Сталкер 2 відбувся 20 листопада минулого року. За цей час гра привернула до себе понад 6 мільйонів гравців і вже окупила себе та почала приносити прибуток.

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