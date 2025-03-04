Гра досягла такого результату трохи менше, ніж за 4 місяці.

Stalker 2: Heart of Chornobyl подолав рубіж у 6 мільйонів гравців. Про це GSC Game World повідомила у себе в соціальних мережах:

"Сьогодні ми вшановуємо 6 мільйонів сталкерів, які прийшли пограти в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Шість мільйонів! Масштаб, який важко усвідомити, але він реальний завдяки вам. Ми неймовірно вдячні і пишаємося тим, що кожен із вас залишив свій унікальний слід у Зоні".

Рубіж у 6 мільйонів гравців шутер подолав за три з половиною місяці після релізу, який відбувся 20 листопада 2024 року. Гра доступна на ПК і Xbox Series, а також входить у підписку Game Pass.

Відео дня

Більша частина гравців припала саме на Game Pass, цей фактор суттєво вплинув на динаміку зростання аудиторії. Точні цифри розробники не розкрили, але вже на старті стало відомо, що гра продалася тиражем у мільйон копій, знову ж таки, без урахування Game Pass.

Раніше ми розповідали, що для Stalker 2 вийшло величезне оновлення, яке виправляє понад 1700 помилок. Розмір патча при цьому досяг 22 гігабайт.

Також творець Dishonored Рафаель Колантоніо назвав Stalker 2 своєю особистою грою року.

Вас також можуть зацікавити новини: