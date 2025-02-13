Патч 1.2 розміром 22 Гбайт (Steam-версія) вже доступний на ПК і консолях Xbox.

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 з української студії GSC Game World опублікували великий патч версії 1.2, який вносить зміни в усі аспекти гри, включно з балансом, квести, систему A-Life 2.0 і локації.

Зокрема, розробники виправили понад 1700 різних помилок і проблем, йдеться на сторінці оновлення в Steam. Перелічимо найосновніше:

Виправлено цілу низку помилок штучного інтелекту, пов'язаних з A-Life, точністю стрільби, скритністю, поведінкою мутантів під час боїв, проблемами NPC на кшталт застрягання, помилок анімацій і софтлока під час діалогів;

Доопрацьовано баланс гри – тепер NPC потрібно менше пострілів, щоб вбити фантом псевдособак, зменшено частоту спавна NPC в екзоскелетах, з'явилися додаткові торговці, збалансовано пістолети, збільшено шкоду від радіації залежно від накопиченої радіації.

Візуальні поліпшення багатьох локацій і регіонів Зони.

Внесено численні виправлення, пов'язані з сюжетними квестами, побічними місіями і випадковими зустрічами;

Виправлено проблему з падінням продуктивності при закритті КПК або меню паузи.

Покращено переходи від катсцен до геймплею.

Внесено сотні правок, що стосуються аудіо, катсцен і озвучення.

Патч 1.2 розміром 22 Гбайт (Steam-версія) вже доступний на ПК і консолях Xbox.

Відео дня

Раніше GSC Game World поділилися радісними новинами про успіх S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра вже окупилася і почала приносити прибуток. Інформація про проданий тираж не уточнюється, але відомо, що станом на кінець листопада кількість придбаних копій досягла мільйона.

У команди є великі плани на подальший розвиток S.T.A.L.K.E.R. 2. Вони мають намір випустити два сюжетні доповнення і додати онлайн-режим, а Netflix може зняти серіал за грою.

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