Точна дата виходу гри досі невідома, але, за чутками, реліз відбудеться в середині лютого.

Власники Xbox Series X/S отримали можливість попередньо завантажити STALKER 2: Heart of Chornobyl, продовження культового шутера від української студії GSC Game World. Точніше, невеликий його частини. Якщо бути зовсім точним, то мова йде про бонусний контент на зразок скінів для зброї.

Частина геймерів відразу припустила, що пакет передзавантаження може вказувати на близький реліз шутера. Раніше гру вже прибирали з магазину Microsoft Store через відсутність дати виходу. Тепер вона знову доступна для попереднього замовлення.

Всього для покупки доступно стандартне, Deluxe і Ultimate-видання "Сталкера 2". У всі з них увійшов комплект Pre-Order Bonus з набором з додаткових скінів для зброї, а також спеціальний вигляд персонажа для онлайн-баталій.

Минулого місяця творці STALKER 2 показали новий трейлер, в якому ще раз підтвердили, що реліз гри намічений на "перший квартал 2024 року". Якщо вірити "злитій" дорожній карті, GSC націлюються на випуск у середині лютого.

Нагадаємо, минулого літа GSC привезла демо "Сталкера 2" на Gamescom, де кожен охочий міг особисто оцінити український шутер. Тоді ж глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер зазначив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

STALKER 2 розробляється для ПК і Xbox Series X|S. гра буде доступна в Game Pass з дня релізу у всіх країнах, де працює сервіс, включаючи Україну.

STALKER 2 – що ми вже знаємо про гру

Дії нової частини STALKER розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Основний сюжет гри займе близько 40 годин, плюс, обіцяють варіативність в проходженні і чотири кінцівки. А побічні завдання будуть відігравати важливу роль в сюжеті і безпосередньо впливати на основний квест.

Однією з ключових фішок гри буде наявність просунутого штучного інтелекту і вдосконаленої системи симуляції життя. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Системні вимоги STALKER 2 поки не розкриваються, проте мінімальна конфігурація, на яку у GSC орієнтуються це "GTX 1060, на якій гра буде запускатися, але графіка буде гірше".

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