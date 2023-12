Sony до того моменту зможе запропонувати тільки PS5 Pro з менш актуальним "залізом".

У мережі з'явилися перші чутки про ігрову консоль Xbox нового покоління. За інформацією, отриманою з різних джерел, Microsoft представить її вже в 2026 році. Раніше повідомлялося, що вихід консолі планували на 2028 рік.

Новий Xbox (серед можливих варіантів назви фігурує Xbox Next), якщо вірити джерелам, буде базуватися на процесорній та графічній архітектурах AMD Zen 5 та RDNA 5. RDNA 5 вже згадувалася в "злитих" документах Microsoft в рамках судового розгляду з FTC.

Також очікується, що нове покоління буде тісно пов'язане з нейромережами та ШІ зокрема. В апаратній частині планується використання різних NPU (Neural Processing Units), а програмна частина може отримати доопрацювання від OpenAI, творців чат-бота ChatGPT.

Якщо новий Xbox дійсно вийде в 2026 році, то до того моменту у Sony в асортименті буде тільки PlayStation 5 Pro з менш актуальним "залізом". PS6 повинна надійти в продаж лише в 2028-му, але можливо і зміна термінів.

Очікується, що до випуску умовного Xbox Next в продаж повинні надійти оновлені Xbox Series X/S. їх повинні представити у жовтні-листопаді 2024 року. У старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 ТБ. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

Нове покоління Nintendo теж вийде раніше, ніж очікувалося. Ранні чутки припускали, що умовний Switch 2 вийде тільки восени 2024 року, але тепер очікується реліз на початку року.

Є інформація, що на старті продажів будуть доступно дві версії: звичайна з РК-панеллю і дорожча з яскравішою OLED. Очікується, що друге покоління Switch зможе похвалитися графікою рівня PlayStation 5 і Xbox Series. Також новий "Світч" матиме зворотну сумісність з поточними іграми.

Цього року Nintendo Switch отримав три потужні ексклюзиви: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder і ремастер Metroid Prime. Всі три гри отримали оцінки вище 90% і напевно зберуть купу GOTY-номінацій в кінці року.

