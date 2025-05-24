Новинка доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series S/X.

23 травня вийшла повна версія рольового екшену Tainted Grail: The Fall of Avalon від польської студії Questline. Новинка доступна на ПК, PS5 і Xbox Series. До цього тайтл кілька років перебував у ранньому доступі Steam.

Гра являє собою класичну RPG від першої особи з відкритим світом, повним чудовиськ, занепалих героїв і цікавих локацій. Низка тематичних ЗМІ називають Tainted Grail: The Fall of Avalon "польською відповіддю Skyrim".

Самі розробники називають свою RPG "переосмисленням артуріанських міфів". Дія гри розгортається на острові Авалон, через 600 років після смерті легендарного короля. "Досліджуйте світ, що застряг у вічній осені, станьте свідком падіння легенд і ухвалюйте значущі рішення, вплетені в складний, розгалужений сюжет", – свідчить синопсис.

Відео дня

Гра отримала в Steam 94% позитивних відгуків, а користувачі хвалять її за унікальний сетинг, саундтрек, глибоку кастомізацію персонажів і дорослий сюжет. На агрегаторі OpenCritic середній бал гри становить 80 балів зі 100.

Екшен-RPG можна купити в Steam за 835 грн. Вартість версій для PS5 і Xbox Series X|S склала 1499 грн і 1150 грн відповідно.

А тим часом ремейк легендарної Gothic потрапив у топ "найбажаніших" у Steam – на гру чекає 1 мільйон геймерів. Точної дати виходу у неї все ще немає, але можна оцінити демо-версію.

А в Epic Games Store цього тижня дарують одразу три гри, включно з усіма улюбленим інді-файтингом Sifu.

Вас також можуть зацікавити новини: