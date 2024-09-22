Steam побив рекорд за кількістю гравців онлайн: які ігри найпопулярніші

Ще в березні 2024-го у платформи був рекорд у 34 мільйони.

Увечері 22 вересня до Steam одночасно підключилися 38,3 млн. користувачів, випливає з аналітики сервісу SteamDB. Це рекорд за всю історію роботи ігрового онлайн-майданчика.

У цей момент 12,2 мільйона користувачів перебували в іграх, що також є одним із найвищих показників для Steam.

Зазначимо, що Steam оновлював свій рекорд з онлайну в 2024 році вже понад п'ять разів. Попередній рекорд був у 37,2 млн одночасних користувачів у серпні.

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А ось так зараз виглядає топ-10 ігор з найвищим онлайном

Очікувано, Counter Strike 2 продовжує перебувати на вершині чартів Steam із середнім онлайном у 850 тисяч користувачів. І це при тому, що порівняно з останніми місяцями кількість гравців у шутері від Valve зменшилася більш ніж на 8%.

Серед платних проєктів найпопулярнішим є Black Myth: Wukong, у який просто зараз грають понад 400 тисяч користувачів. Це амбітний ААА-екшен з елементами RPG від китайських розробників, в основу якого ліг класичний роман 16 століття "Подорож на Захід".

Раніше в Steam розкрили найпопулярніші збірки ПК серед геймерів у 2024 році. GeForce RTX 3060 залишається найпоширенішою картою, а Windows 11 уперше обігнала за популярністю W10.

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