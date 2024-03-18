Найпопулярнішою грою за добу виявилась CS:GO.

Ігровий сервіс Steam продовжує ставити рекорди з кількості одночасних користувачів вже третій тиждень поспіль. 2 березня це було 34 298 950 гравців, 10 березні - 35 385 530.

Як вказується на сайті платформи, вже цієї доби, 18 березня, ця цифра зросла до вражаючих 36 354 393 одночасних користувачів.

Є ймовірність, що це пов'язано з весняним розпродажем, який зараз проводиться на платформі. Було представлено багато ігор за вигідними цінами та знижки на цілі франшизи.

Відео дня

За останню добу, до списку ігор, у які найчастіше грають, увійшли:

CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) – 1 425 033 гравці;

DOTA 2 – 725 429 гравців;

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – 706 785 гравців;

Apex Legends – 434 411 гравців;

Jedi Fallen Order 2 (імовірно Star Wars Jedi: Fallen Order 2) – 378 370 гравців;

Escape from Tarkov – 276 440 гравців;

Source SDK Base 2007 (набір інструментів для розробки ігор) – 216 523 гравці;

Rainbow Six: Siege – 201 933 гравці;

GTA 5 – 185 713 гравців;

Baldur’s Gate 3 – 149 943 гравці.

Зазначимо, що CS, яка очолює ТОП, стала популярнішою після запуску другої ітерації гри, що працює на Source 2 Engine.

Що нового у Steam

Як повідомляв УНІАН, компанія Valve запустила сезонний розпродаж ігор у магазині Steam. Він триватиме до 19:00 21 березня. Також щодня можна отримувати безкоштовні наліпки.

Крім того, Valve опублікувала список найпопулярніших ігор для Steam Deck за другий рік існування своєї хітової консолі – у період з березня 2023 року по березень 2024 року. Топ включає 100 тайтлів, серед яких є як гучні блокбастери, так і інді-хіти.

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