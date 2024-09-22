За даними агрегатора Metacritic, вона перебуває на четвертому місці серед найбільш високооцінених релізів року.

Днями в Steam відбувся реліз проєкту під назвою UFO 50, який був анонсований ще сім років тому. За даними агрегатора Metacritic, він посідає аж четверте місце серед найвисокооціненіших релізів року, поступаючись лише Elden Ring DLC, Astrobot і Final Fantasy 7 Rebirth.

Для тих, хто не знайомий з UFO 50, у неї досить захоплива концепція. Це своєрідна збірка з п'ятдесяти ігор різних жанрів (від платформерів і шутерів до головоломок, аркад, рогаликів і RPG), створених авторами Spelunky, Downwell, Catacomb Kids і подібних до них інді-хітових ігор.

"Хоча розмір кожної гри варіюється, кожна з них є повноцінним досвідом від заставного екрана до фінальних титрів", – кажуть розробники. Водночас деякі проєкти зі збірки підтримують кооперативний і змагальний мультиплеєр.

У UFO 50 навіть є свій власний вигаданий всесвіт. Згідно з описом, усі тайтли були створені неіснуючою компанією у 80-х роках, яка була маловідома, проте випередила свій час. А деякі ігри та персонажі перетинаються, що створює цілісну картину того, що відбувається.

Ігрові ЗМІ високо оцінили збірку інді-ігор, заявивши, що автори зробили неможливе: вони зробили не одну, а цілих п'ятдесят різноманітних шедеврів, кожен з яких заслуговує на увагу і розбурхує розум.

У Steam у UFO 50 рейтинг схвалення становить 93%. Купити збірку можна за 463 грн з урахуванням знижки 10% (діє до 25 вересня). Реліз на консолях у планах теж є.

Днями в Steam також відбувся реліз God of War: Ragnarok, одного з найкращих ексклюзивів PlayStation в історії. ПК-версія отримала кілька фішок, включно з необмеженим фреймрейтом, підтримкою технологій масштабування зображення та екранів формату 21:9 і 32:9.

А тим часом Epic Games Store дарують дві гри, включно з милою пригодою TOEM: A Photo Adventure, у якої користувацький рейтинг становить значні 99%.

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