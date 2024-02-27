Найбільший ігровий магазин досі працює в РФ, хоч і з великими обмеженнями.

Найбільший ігровий магазин Steam може незабаром перестати працювати в Росії. Принаймні на це вказує новий запис у реєстрі Роскомнагляду – про це пишуть місцеві медіа.

Сам Steam після початку війни обмежив для російських геймерів можливість купувати ігри та оплачувати послуги, але існують різні обхідні шляхи на кшталт зміни країни і використання зарубіжної карти. Сама Valve вирішила не блокувати покупки повністю.

У разі повного блокування для російських користувачів перестане працювати торговий майданчик, майстерні модів і багато інших функцій. Поки що про будь-які збої в роботі сервісу інформації не надходило.

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РосЗМІ зазначають, що Роскомнадзор вносив Steam до реєстру заборонених ресурсів у 2015 році через публікацію на одній зі сторінок інформації про наркотики. Тоді до блокування ігрового магазину так і не дійшло.

Зауважимо, що 27 лютого в Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-зв'язку – у користувачів перестали працювати Telegram, YouTube, "ВК", WhatsApp, Viber та інші сервіси, включно з YouTube і Steam. Це вже другий серйозний інтернет-збій у РФ за останній місяць. У РНБО України вважають, що таким чином місцева влада готує росіян до переходу до суверенного інтернету.

А раніше цього місяця Sony обмежила активацію своїх ігор у Steam для користувачів із РФ і Білорусі. Також повідомляється, що компанія просила прибрати з опису своїх проєктів згадки про російську локалізацію, тому що це погано впливає на продажі її ігор у Європі.

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