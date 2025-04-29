Wargaming вийшла з ринку РФ, але прокуратура заарештувала активи компанії, якій було продано "Танки".

Російська Генпрокуратура звинуватила топменеджерів, пов'язаних із World of Tanks, в "екстремістській діяльності" через підтримку України. Під удар потрапили власник Wargaming Віктор Кислій і глава російської Lesta Games Малік Хатажаєв.

Після вторгнення Росії в Україну Wargaming офіційно покинула російський ринок, закривши офіси в Москві, Мінську та Санкт-Петербурзі. Усі активи на території РФ були передані новій структурі - Lesta Games, яка зайнялася розробкою самостійної версії World of Tanks. На папері це дві незалежні компанії.

Найімовірніше, причиною переслідування стала участь Wargaming в ініціативі зі збору коштів для України. Йдеться про внутрішньоігрову кампанію з купівлі машин швидкої допомоги для українських медиків. Ця акція ніяк не була пов'язана з Lesta.

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Російська влада вже заарештувала активи, пов'язані з Lesta Games. Серед них - основна юридична особа ТОВ "Леста", московське представництво "Леста Геймс Москва", видавничий підрозділ "Леста Геймс Едженсі" і пітерська студія "Леста Игры", що управляє російськими версіями "Мир танков", "Мир кораблей" і Tanks Blitz.

У Lesta Games вже відреагували на ситуацію, заявивши в Telegram, що компанія "працює в повній відповідності до законодавства РФ і Білорусі" і "не має підстав для занепокоєння".

Раніше ми розповідали, що творці скам-проєкту The Day Before судяться з російським ЗМІ за звинувачення в скамі.

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