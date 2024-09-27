Ів Гійо заявив, що місця вистачить для всіх.

Перенесення Assassin's Creed Shadows на лютий 2025 року поставило Ubisoft у сумнівне становище. Нова частина Асасинів тепер вийде в тому ж році, що й нещодавно анонсований Ghost of Yotei. Два стелс-екшни у відкритому світі в реалістичному сеттінгу феодальної Японії від двох великих корпорацій - не найвдаліше сусідство.

Однак директор Ubisoft Ів Гіймо так не вважає. У доповіді інвесторам глава компанії заявив, що і Assassin's Creed Shadows, і Ghost of Yotei - це два високоякісні продукти, які добре продадуться незалежно від обставин: "Місця вистачить на всіх" - заявив Ів Гіймо.

Водночас Гіймо виділив двох ігрових персонажів в Assassin`s Creed Shadows як особливість свого проєкту, що має перетягнути на себе увагу від ексклюзиву Sony:

Відео дня

Основна увага приділяється тому, щоб переконатися, що ми забезпечимо фантастичний досвід із цим підходом із двома протагоністами та двома різними ігровими процесами, що доповнюють один одного. Сеттінг, що відбувається у феодальній Японії, має бути справді заманливим.

Однак Ghost of Yotei це далеко не єдиний конкурент для нової Assassin's Creed. За три дні до її релізу, 11 лютого, виходить ще два великих і очікуваних проєкти в сетинґу Середньовіччя: Sid Meier's Civilization VII і Kingdom Come: Deliverance II. Ще через чотири дні, 17 лютого, відбудеться реліз Avowed, нової гри легендарної Obsidian Entertainment.

Assassin's Creed Shadows розгортатиметься у феодальній Японії, охоплюючи період з 1579 до 1580 року кінець періоду Сенгоку. Головних персонажів знову буде два, ними стануть куноїті Наое і самурай Ясуке. Гра обіцяє бути менш масштабною, ніж попередні частини: арт-директор проєкту Тьєррі Дансеро одразу зазначив, що від нової частини не варто очікувати розмірів Assassin's Creed Valhalla, а більше орієнтуватися на Assassin's Creed Origins.

Реліз Assassin`s Creed Shadows заплановано на 14 лютого, гра вийде на всіх актуальних платформах: ПК, PS5 і Xbox Series.

Вас також можуть зацікавити новини: