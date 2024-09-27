Star Wars Outlaws продалася вдвічі меншим тиражем, ніж Star Wars Jedi: Survivors.

Grand Theft Auto 5 і Star Wars Outlaws стали найбільш продаваними іграми в серпні 2024 року, повідомляє видання gamesindustry.biz. Цікаво, що нова гра за Зоряними Воїнами не виправдала очікувань Ubisoft, та так, що через неї Assassin's Creed Shadows було перенесено на 2025 рік.

Загалом у серпні було продано 11.8 мільйонів копій ігор від великих видавців, це на 7% більше ніж у серпні 2023 року. Gamesindustry.biz пояснює це великими знижками на GTA 5 і Kingdom Come: Deliverance, того місяця їх можна було купити зі знижками до 90%.

Незважаючи на удаваний успіх Star Wars Outlaws, гра так і не виправдала очікування видавця. Продажі в перший тиждень релізу були вдвічі гіршими, ніж у Star Wars Jedi: Survivors від Electronic Arts, яка вийшла в 2023 році.

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Також до списку найбільш продаваних ігор потрапила Borderlands 3. Це пов'язано з виходом екранізації та нещодавнім анонсом четвертої частини серії.

Найбільш продавані ігри серпня 2024 року (цифрові та фізичні видання)

Grand Theft Auto 5 Star Wars Outlaws Hogwarts Legacy Kingdom Come: Deliverance EA Sports FC 24 Borderlands 3 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto Online Titanfall 2 It Takes Two

Нагадаємо, що в Steam оновився список найбажаніших ігор. Вперше з'явилася гра, яка змогла обігнати Hollow Knight: Silksong.

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