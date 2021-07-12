Щоб його подивитися, потрібно буде завантажити спеціальний додаток.

Розробники хоррора Abandoned, який на думку фанатів може виявитися новим Silent Hill від Хідео Коджіми, оголосили дату презентації гри. Трейлер у вигляді спеціального додатка для PS5 вийде 10 серпня.

Як повідомила студія Blue Box в Твіттері, попередньо завантажити додаток з трейлером Abandoned користувачі PS5 зможуть вже 29 липня.

"Вступ з'явиться 10 серпня, а перший трейлер вийде пізніше в серпні", – повідомили в студії.

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Що саме покажуть у "вступі", розробники не повідомили. Зате Хасан Кахраман, голова студії, нарешті пояснив, навіщо для трейлера створювався окремий додаток – щоб користувачі оцінили картинку у 4K при 60 кадрах на секунду, тривимірний звук і застосування функцій геймпада DualSense.

Нагадаємо, що ажіотаж навколо Abandoned виник одразу після анонсу у квітні цього року. Багато користувачів в Мережі вирішили, що за цією назвою ховається нова частина хоррора Silent Hill, яку розробляє сам Хідео Кодзіма – японський геймдизайнер, який створив Metal Gear та Death Stranding.

Тизер Abandoned

І хоч Blue Box всіляко відкидала свій зв'язок з Kojima Productions, фанати все ще вірять в те, що Abandoned – це наступна гра Кодзіми. Так японський розробник вже розігрував публіку при анонсах Metal Gear Solid V: The Phantom Pain та P. T. – інтерактивного трейлера для хорора Silent Hills, який так і не вийшов.

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Автор: Сергій Коршунов