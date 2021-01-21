Співробітники студії 4A Games провели сесію захоплення рухів.

Українська студія 4A Games, яка створила серію шутерів Metro, показала процес захоплення рухів для своєї нової гри.

Відповідні фото розробники опублікували на сторінці студії в Твіттері.

Судячи з фото, захоплення рухів проходить не в Києві, а на Мальті, де у 4A Games є свій офіс. Для якої саме гри була організована сесія Motion capture, розробники не повідомили.

Раніше студія підтверджувала, що вже працює над новою частиною Metro. Вона створюється виключно для ПК та консолей нового покоління – PlayStation 5 та Xbox Series X. Для проекту розробники повністю переробили рушій гри і засоби візуалізації, а також додали підтримку технології трасування променів.

Паралельно 4A Games у співавторстві з Saber Interactive працює над багатокористувацьким режимом для Metro.

Крім того, в планах розробників створення абсолютно нової гри, не пов'язаної з серією Metro.

Нагадаємо, у серпні 2020 року студію 4A Games придбала шведська компанія Embracer Group в активі якої такі видавці, як THQ Nordic, Deep Silver, Coffee Stain та студія Saber Interactive. Сума угоди склала $35 мільйонів.

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Автор: Сергій Коршунов