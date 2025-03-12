Покупцем виявилася дочірня компанія саудівської Savvy Games Group.

Компанія Scopely купує ігрові активи Niantic, включно з Pokemon GO, Pikmin Bloom і Monster Hunter Now. Сума угоди складе 3,5 мільярда доларів. Крім прав на ключові ігри, Scopely також отримає команду розробників Niantic.

Scopely - дочірня компанією саудівської Savvy Games Group, вона вже займає сильні позиції в мобільному геймінгу, володіючи хітами на кшталт Monopoly Go і Marvel Strike Force.

Уперше про цю угоду повідомила Bloomberg ще в лютому, тепер продаж мають схвалити регулятори. У виданні припустили, що Niantic втратила інтерес до ігрового бізнесу і в разі зриву договору з Savvy Games Group, компанія просто б знайшла іншого покупця.

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Раніше Niantic оголошувала, що працює над технологією Visual Positioning System, за допомогою якої нейромережі можуть визначити місцезнаходження користувача, замінивши таким чином звичний GPS. Для збору даних для машинного навчання компанія використовувала гравців у Pokemon GO, перетворивши їх на "живі камери", було задіяно понад мільярд пристроїв.

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