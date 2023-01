Це дозволить збалансувати графік і уникнути позаурочних робочих годин.

Студія Naughty Dog пояснила, чому все ще повноцінно не анонсувала свою наступну гру. Без показу проекту команда може вільно балансувати графік і уникати переробок — однієї з вагомих проблем в індустрії.

Про це розповів співкерівник Naughty Dog і режисер The Last of Us Ніл Дракманн в інтерв'ю ComicBook. Він заявив: "Ми анонсували Uncharted 4 і The Last of Us Part II завчасно, але це справді спричинило деякі проблеми з балансом між роботою та особистим життям, що іноді виникали в студії. Трохи відклавши анонс, ми змогли більше пограти з графіком, і тепер ми більш усвідомлено підходимо до виробництва".

Дракманн згадав, що студія працює на двох проектах. Перший всім відомий — це багатокористувацька гра у всесвіті The Last of Us. А другий — секретний, і про нього керівник нічого не розповів.

Судячи з коментаря Дракманна, тепер Naughty Dog буде завжди анонсувати ігри ближче до виходу, що в цілому рідкість для індустрії. Набагато частіше студії показують проекти за два або навіть три роки до повноцінного анонсу. Команда вже почала дотримуватися цієї практики: вона анонсувала The Last of Us Part I в червні, тобто за три місяці до релізу.

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

The Last of Us Part II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

