З квітня по червень 2025 року Sony продала 2,5 млн приставок.

Sony досягла важливого рубежу в поширенні своєї флагманської ігрової консолі. Згідно зі свіжим фінансовим звітом компанії, загальна кількість проданих PlayStation 5 по всьому світу сягнула 80,3 мільйона пристроїв. До цієї цифри входять базова PS5, PS5 Slim і PS5 Pro.

Цікаво, що за аналогічний термін загальні постачання PS5 все ще незначно відстають від PS4 – на 2 млн консолей і це попри помітно вищу ціну PS5. Загалом, SIE перевершила очікування, пише IGN.

Особливо вражаючими виглядають продажі ігор. За квартал вдалося продати 65,9 млн копій ігор для PS4/5 – це на 12 млн більше, ніж роком раніше. 6,9 млн припало на ігри від PlayStation Studios. Цілих 83% усіх проданих ігор були придбані в "цифрі" – це найвищий результат за останній час.

Кількість активних користувачів PSN зросла до 123 мільйонів осіб – на 7 млн більше порівняно з торішніми показниками в 116 мільйонів.

Чистий прибуток ігрового підрозділу перевищив 1 мільярд доларів (зростання на 127% рік до року), а з відвантажень – це другий найкращий перший квартал в історії PS5 (всупереч зростанню цін у Європі), і це на п'ятому році життя платформи до релізу GTA 6.

Чутки вказують, що Sony збирається випустити відразу дві PS6. Одна з них прийде на зміну PS5 і буде звичайною домашньою приставкою. Друга має бути портативною, яка зможе запускати ігри від PS5 і PS4.

Згідно з актуальною інформацією, масове виробництво обох консолей стартує в середині 2027 року. Реліз очікується або восени 2027, або на початку 2028.

