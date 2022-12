З мертвого ворога вилетів примарний птах.

У великих іграх завжди зустрічаються баги, адже прибрати їх повністю з мільйонів рядків коду майже неможливо. Серія The Last of Us тут не виняток. Нещодавно в першій частині франшизи виявили помилку, яка зробила Еллі, схожою на демона. А тепер загадковий баг знайшли в сіквелі.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом GoldieLocks1643 зафіксував на відео дивне явище в The Last of Us Part II. При проходженні гри є момент, коли на головну героїню влаштовують засідку. Це відбувається в одному з будинків Сіетла при використанні верстака для поліпшення предметів.

GoldieLocks1643 зміг розправитися з противниками. А коли він підійшов до трупа одного з ворогів, то з нього вилетів примарний птах і поринув у вікно. Можливо, це якийсь індикатор смерті, який розробники забули прибрати з фінальної версії гри. Однак цілком ймовірно, що таким способом Naughty Dog зробила відсилання до душ людей в TLoU II і їх подорожі в загробний світ після смерті.

Відео дня

The Last of Us Part II — основні подробиці

Друга частина постапокаліптичного екшена від студії Naughty Dog вийшла 19 червня 2020 року на PS4. У перші три дні після релізу гра розійшлася тиражем 4 мільйони копій на фізичних носіях. Дані про цифрові продажі студія поки не розкрила.

The Last of Us Part II встановила рекорд на агрегаторі рецензій Metacritic, де в найкоротші терміни отримала 147 тисяч відгуків. А скандал навколо гри, коли їй занижували оцінки, породив прецедент, завдяки якому Metacritic змінив правила публікації користувацьких оглядів. Тепер написати рецензію дозволяється тільки через два дні після виходу будь-якого проекту.

The Last of Us Part II стала лідером за кількістю нагород "Гра року", обігнавши навіть "Відьмака 3". У екшена Naughty Dog 300 таких нагород, а у творіння CDPR — 260.

Вас также могут заинтересовать новости: