Усе прозаїчно: над грою працювало багато людей і вони не змогли дійти до єдиного концепту.

Легендарний довгобуд Beyond Good and Evil 2 вже 16 років перебуває у виробничому пеклі. Творець серії Мішель Ансель розповів, як так взагалі вийшло.

Ансель дав інтерв'ю виданню Superpouvoir, у якому поділився, що пішло не так у сиквела. Насправді все просто: над грою працювало багато людей і кожен зі своєю пристрастю та баченням. Розробники багато разів переробляли основні механіки, але так і не змогли дійти згоди:

"Арт-директор хотів знову і знову все переробляти, гейм-директор збирався створити гру зі згенерованими підземеллями, а я мріяв про космічну пригоду. Ми просто не могли дійти згоди, і гейм-директор повів тайтл в інших напрямках."

Сам Ансель оскаржує заяви, що він винен у затяжній розробці гри. За його словами, у цій історії немає одного лиходія, але він винен, що не зміг впоратися з власною командою та ніколи не обмежував розробників у правках у проєкті.

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