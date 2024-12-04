Ubisoft зосередиться на створенні ігор, скоротивши необов'язкові процеси.

Сьогодні Ubisoft закрила свій безкоштовний багатокористувацький шутер XDefiant і розпустила команду, яка над ним працювала. У зв'язку з цим, засновник компанії Ів Гіймо вирішив звернутися до працівників та поділиться своїм баченням розвитку Ubisoft.

Внутрішній лист Гіймо опублікував інсайдер Том Хендерсон у своєму виданні Insider Gaming. За словами бізнесмена, закриття студій, які працювали над XDefiant, у Сан-Франциско, Осаці, а також скорочення розробників у Сіднеї - одне з найскладніших рішень, яке Гіймо доводилося приймати. Однак команди кинули виклик найкращому шутеру на ринку і не впоралися.

Також Гіймо підтвердив, що закриття XDefiant дасть змогу Ubisoft фінансувати більш прибуткові проєкти.

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За підсумком директор заявив, що компанія представить ініціативи, які дадуть змогу зосередитися на створенні ігор, скоротивши необов'язкові процеси:

"Марі-Софі де Воберт представить ініціативи, спрямовані на те, щоб повернути щоденний фокус на створення, скоротити кількість непотрібних процесів і присвятити більше часу тому, що дійсно важливо для кожного з нас: створенню найкращих ігор."

Раніше Ів Гіймо заявляв, що не переймається, що їхній новий Assassin's Creed: Shadows в Японії вийде в один рік із сиквелом Ghost of Tsushima.

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